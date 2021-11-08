Армения предложила Азербайджану обменяться картинами. В Баку назвали это цинизмом точка невозврата
На прошлой неделе армянская сторона выступила с очередным провокационным заявлением, обвинив Азербайджан в присвоении культурных ценностей. Обвинения прозвучали из уст Лусине Караханян, которая в марионеточном сепаратистском правительстве в Карабахе занимала пост «министра» культуры.
В интервью армянским СМИ Караханян призналась, что после первой войны в Карабахе Армения похитила большое количество произведений азербайджанских мастеров. По ее словам, в настоящее время в Армении хранятся около четырех десятков азербайджанских картин, хотя точное количество похищенных, а затем распроданных на международных аукционах предметов азербайджанского культурного наследия не может назвать никто.
Представитель карабахских сепаратистов утверждает, что Ереван предлагал Баку обменять эти картины на оставшиеся в Шуше произведения армянских художников Жана Гарзу, Жана Жансема, Мартироса Сарьяна и др., однако в Баку эти предложения отвергли.
Провокационный выпад со стороны Армении в преддверии первой годовщины победы Азербайджана в Отечественной войне не остался без ответа со стороны Баку. В комментарии haqqin.az в Министерстве культуры Азербайджана назвали данное заявление армянской стороны «циничным».
«Наша страна на протяжении многих лет вносит вклад в восстановление мирового культурного наследия, как в Азербайджане, так и в глобальном масштабе.
В отличие от противоположный стороны, мы не делим культурное наследие по этническому и религиозному признакам. Всё культурное наследие, находящееся на территории Азербайджана, является достоянием азербайджанского народа», - отметили в Минкультуры Азербайджана.
В ведомстве напомнили, что Азербайджан восстанавливает не только мусульманское наследие, но также христианские церкви и храмы (пример: восстанавливаются 2 церкви в Шуше).
«На протяжении 30 лет Арменией была оккупирована не просто часть исконных азербайджанских земель, а именно та часть, которая являлась колыбелью духовно-культурного наследия нашей нации. Жертвой армянского вандализма на этих территориях стали 927 библиотек с 4,6 млн книг, 808 дворцов культуры, клубов и домов культуры, 85 музыкальных и художественных школ, 22 музея и музейных филиалов с более чем 100 000 экспонатов, 4 художественных галерей, 4 театра, 2 концертных зала, 8 парков культуры и отдыха, более 700 памятников истории и культуры. Эти факты варварства и вандализма противоречат всем международным нормам и стандартам, и в частности Гаагской конвенции ЮНЕСКО 1954-го года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» и конвенции «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» от 1970 года», - отметили в Минкульте.
В заявлении говорится, что азербайджанские картины так же, как и сотни тысяч других культурных ценностей, были варварски украдены и незаконно вывезены из Азербайджана.
«Примером послужит незаконный вывоз карабахских ковров из Шуши, которые, наперекор всем этическим и моральным принципам, а также международным нормам, в дальнейшем были цинично выставлены в Национальном музее-институте архитектуры им. Таманяна (Ереван). Сегодня весь мир может увидеть полностью разрушенные города, которые превратились в призраки и оценить масштаб этого урбицида. Сотни уничтоженных, полуразрушенных и оскверненных памятников и культурных учреждений открывают перед нами огромный фронт работы восстановления культурного наследия.
Оккупационные силы Армении не обошлись захватом территорий, учинением геноцида против мирного населения, они пытались затерять следы истинных владельцев этих земель. Достаточно задуматься, какая судьба постигла наши памятники в Зангезуре и Иреване, чтобы понять цели и «ценности» армянской стороны. Именно с этой целью была произведена планомерная культурная чистка и в Карабахе, результаты которой, как говорится, на лицо.
В целях расследования и пресечения незаконных действий Армении Азербайджан неоднократно выступал с предложением направить миссию ЮНЕСКО на наши оккупированные территории. Армения, являющаяся государством-оккупантом, демонстрировала неконструктивный подход, препятствуя всем призывам Азербайджана, связанным с миссией ЮНЕСКО», - говорится в заявлении.