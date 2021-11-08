Ильгар Гусейнов, собкор 00:12

На прошлой неделе армянская сторона выступила с очередным провокационным заявлением, обвинив Азербайджан в присвоении культурных ценностей. Обвинения прозвучали из уст Лусине Караханян, которая в марионеточном сепаратистском правительстве в Карабахе занимала пост «министра» культуры. В интервью армянским СМИ Караханян призналась, что после первой войны в Карабахе Армения похитила большое количество произведений азербайджанских мастеров. По ее словам, в настоящее время в Армении хранятся около четырех десятков азербайджанских картин, хотя точное количество похищенных, а затем распроданных на международных аукционах предметов азербайджанского культурного наследия не может назвать никто.

Представитель карабахских сепаратистов утверждает, что Ереван предлагал Баку обменять эти картины на оставшиеся в Шуше произведения армянских художников Жана Гарзу, Жана Жансема, Мартироса Сарьяна и др., однако в Баку эти предложения отвергли. Провокационный выпад со стороны Армении в преддверии первой годовщины победы Азербайджана в Отечественной войне не остался без ответа со стороны Баку. В комментарии haqqin.az в Министерстве культуры Азербайджана назвали данное заявление армянской стороны «циничным». «Наша страна на протяжении многих лет вносит вклад в восстановление мирового культурного наследия, как в Азербайджане, так и в глобальном масштабе. В отличие от противоположный стороны, мы не делим культурное наследие по этническому и религиозному признакам. Всё культурное наследие, находящееся на территории Азербайджана, является достоянием азербайджанского народа», - отметили в Минкультуры Азербайджана. В ведомстве напомнили, что Азербайджан восстанавливает не только мусульманское наследие, но также христианские церкви и храмы (пример: восстанавливаются 2 церкви в Шуше). «На протяжении 30 лет Арменией была оккупирована не просто часть исконных азербайджанских земель, а именно та часть, которая являлась колыбелью духовно-культурного наследия нашей нации. Жертвой армянского вандализма на этих территориях стали 927 библиотек с 4,6 млн книг, 808 дворцов культуры, клубов и домов культуры, 85 музыкальных и художественных школ, 22 музея и музейных филиалов с более чем 100 000 экспонатов, 4 художественных галерей, 4 театра, 2 концертных зала, 8 парков культуры и отдыха, более 700 памятников истории и культуры. Эти факты варварства и вандализма противоречат всем международным нормам и стандартам, и в частности Гаагской конвенции ЮНЕСКО 1954-го года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» и конвенции «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» от 1970 года», - отметили в Минкульте.