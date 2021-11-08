Байрамов и Мирзоян на встрече у главы МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба французского МИД.

«Год спустя после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Жан-Ив Ле Дриан принял Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Он провел с ними сначала раздельные, а затем совместную встречу под патронатом Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении министерства.

В ходе этих встреч глава МИД Франции повторил желание содействовать активизации диалога между сторонами в интересах долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Ле Дриан также подчеркнул, что «Франция выступает за активные усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ ради достижения этой цели» и выразил готовность к переговорам на политическом уровне со своими коллегами.