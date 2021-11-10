Пентагон требует ясности от России

«Американские военные с тревогой наблюдают повышенную концентрацию российских войск у границ с Украиной и хотели бы большей ясности относительно намерений Москвы». Об этом в среду, 10 ноября, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Москва передвигает войска в границах страны, и призвал Россию разъяснить свои намерения.

Напомним, что ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых изображено возможное размещение российских военных на границе с Украиной.