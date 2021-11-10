Азербайджан и Армения установят таможню в Кафане
Азербайджан и Армения создадут контрольно-пропускные пункты на автомобильной дороге Кафан – Горус. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
Отмечается, что пункт, который будет создан на данном участке дороги, проходящей через территорию Азербайджана, будет осуществлять таможенный и пограничный контроль. Армения также планирует создать КПП.
Азербайджанская сторона уже проинформировала Армению о создании пункта с 00:00 11 ноября.