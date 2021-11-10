Как-то незаметно прошла в СМИ информация о том, что Центробанк повысил учетную ставку на 0,5% – с 6,5% до 7%. Верхний предел коридора процентных ставок поднялся с 7% до 8%, а нижний остался без изменений – на уровне 6%. Причину глава Центробанка Эльман Рустамов объяснил влиянием усиливающихся инфляционных процессов в мировой экономике, в частности, переноса в национальную экономику роста цен на продовольствие и сырье, транспортных и логистических издержек, а также процессов либерализации регулируемых цен и тарифов на фоне роста сбалансированного внутреннего спроса.

Но достаточно ли будет этого повышения для обуздания растущей инфляции? Сам главный банкир страны прогнозирует ее величину по итогам этого года в среднем на уровне 6,2%-6,5%, что выше предыдущего прогноза Центробанка. Поэтому, честно говоря, эти цифры вызывают некоторые сомнения, так как уже сегодня уровень инфляции приближается к 6%, а до конца года еще надо прожить два месяца.

А инфляция между тем растет. Всплеск ее, обусловленный большой помощью экономике и населению в связи с пандемией коронавируса, зафиксирован во всех странах. Мировые центробанки включили печатные станки ради спасения своих экономик и граждан. И наступила расплата. Рост цен не обошел стороной и Азербайджан. На этом фоне решение регулятора о повышении учетной ставки понятно. Но размер его в 0,5%, думается, не достаточен для обуздания инфляции, темпы роста которой превышают рост ставки Центробанка. К примеру, в соседней России регулятор повысил ставку с 6,75% до 7,5%. Правда, здесь и прогноз инфляции по итогам года намного хуже - цены вырастут на 7,4–7,9% против целевого ориентира Банка России – 4%.

Надо честно признать, что ситуация сложилась непростая, а рост цен скорее всего, ускорится – население и так много тратит, опасаясь локдауна и безостановочного роста цен. И Центробанк в таких условиях должен проявлять больше решительности. Возможно, с резким повышением ставки Центробанк решил помедлить. По словам главного банкира, дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом изменения фактических и прогнозных показателей инфляции, баланса рисков, а также текущего состояния экономики и перспектив ее развития в среднесрочной перспективе. Дав, таким образом, понять, что в расчет надо принимать не только инфляцию, но и риски, текущее состояние экономики и перспективы ее развития в среднесрочной перспективе.

Это объясняет причину осторожности Центробанка. Как и все страны в мире, пострадавшие от пандемии, Азербайджан увеличил господдержку населения и бизнеса. Результат – налицо. Это привело к скачку цен во всех странах. Растут цены на продовольствие, металлы, нефть, газ, уголь, энергию, что ничего хорошего не предвещает. В частности, в Азербайджане дорожает не только импорт – местные товары им не уступают. А последние изменения в пошлины, налоги, безусловно, сделают все еще дороже.