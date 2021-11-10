Инфляция наступает и Эльман Рустамов повышает учетную ставку актуальный комментарий

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Как-то незаметно прошла в СМИ информация о том, что Центробанк повысил учетную ставку на 0,5% – с 6,5% до 7%. Верхний предел коридора процентных ставок поднялся с 7% до 8%, а нижний остался без изменений – на уровне 6%. Причину глава Центробанка Эльман Рустамов объяснил влиянием усиливающихся инфляционных процессов в мировой экономике, в частности, переноса в национальную экономику роста цен на продовольствие и сырье, транспортных и логистических издержек, а также процессов либерализации регулируемых цен и тарифов на фоне роста сбалансированного внутреннего спроса.

Эльман Рустамов пытается обуздать инфляцию

Но достаточно ли будет этого повышения для обуздания растущей инфляции? Сам главный банкир страны прогнозирует ее величину по итогам этого года в среднем на уровне 6,2%-6,5%, что выше предыдущего прогноза Центробанка. Поэтому, честно говоря, эти цифры вызывают некоторые сомнения, так как уже сегодня уровень инфляции приближается к 6%, а до конца года еще надо прожить два месяца.

А инфляция между тем растет. Всплеск ее, обусловленный большой помощью экономике и населению в связи с пандемией коронавируса, зафиксирован во всех странах. Мировые центробанки включили печатные станки ради спасения своих экономик и граждан. И наступила расплата. Рост цен не обошел стороной и Азербайджан. На этом фоне решение регулятора о повышении учетной ставки понятно. Но размер его в 0,5%, думается, не достаточен для обуздания инфляции, темпы роста которой превышают рост ставки Центробанка. К примеру, в соседней России регулятор повысил ставку с 6,75% до 7,5%. Правда, здесь и прогноз инфляции по итогам года намного хуже - цены вырастут на 7,4–7,9% против целевого ориентира Банка России – 4%.

Надо честно признать, что ситуация сложилась непростая, а рост цен скорее всего, ускорится – население и так много тратит, опасаясь локдауна и безостановочного роста цен. И Центробанк в таких условиях должен проявлять больше решительности. Возможно, с резким повышением ставки Центробанк решил помедлить. По словам главного банкира, дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом изменения фактических и прогнозных показателей инфляции, баланса рисков, а также текущего состояния экономики и перспектив ее развития в среднесрочной перспективе. Дав, таким образом, понять, что в расчет надо принимать не только инфляцию, но и риски, текущее состояние экономики и перспективы ее развития в среднесрочной перспективе.

Это объясняет причину осторожности Центробанка. Как и все страны в мире, пострадавшие от пандемии, Азербайджан увеличил господдержку населения и бизнеса. Результат – налицо. Это привело к скачку цен во всех странах. Растут цены на продовольствие, металлы, нефть, газ, уголь, энергию, что ничего хорошего не предвещает. В частности, в Азербайджане дорожает не только импорт – местные товары им не уступают. А последние изменения в пошлины, налоги, безусловно, сделают все еще дороже.

Ситуация сложилась непростая, а рост цен скорее всего, ускорится

В принципе экономисты заранее прогнозировали некоторый рост инфляции из-за пресыщения рынка деньгами. Но даже они не могли предсказать масштабы самой пандемии и нанесенного ею ущерба. Масштабные ограничения нарушили ритмичность деятельности всех сфер экономики – начиная от сельского хозяйства и кончая логистикой. Думалось, что послепандемийное развитие экономики позволит быстро обуздать инфляцию. Так вначале все и было, еще летом мы наблюдали высокие темпы роста мировой экономики вообще, и азербайджанской в частности. Но многочисленные нарушения в сложной цепочке экономических отношений быстро свели на нет первые же достижения.

Прошлой весной думалось, что ограничения приведут к сильному сокращению спроса и снизят цены. И действительно, во втором квартале прошлого года так и случилось. Но опыт последующих волн пандемии показал, что спрос все в меньшей степени подвержен ограничениям, а вот предложение сокращается из-за приостановки работы предприятий. А возможные новые ограничения бизнеса, особенно в сфере услуг, приведут к дальнейшему росту цен. Поэтому-то и боятся власти во всем мире вводить новые ограничения – вмешательство и в без того нарушенный баланс может и вовсе погубить экономику.

И в таких условиях центробанкам не остается ничего иного, как использовать собственные инструменты для снижения потребительского спроса. Поэтому они и повышают ключевую ставку и будут продолжать это делать. Это нужно для удорожания кредитов, повышения доходности вкладов. Это должно увеличить сбережения, уменьшить желание населения больше тратить. Указанные проблемы актуальны и для Азербайджана, где ставки по вкладам пока малопривлекательны, чтобы подтолкнуть население к накоплениям. А страх перед инфляцией велик. И в такой ситуации, думается, без особого риска можно было поднять учетную ставку более чем на 0,5%.