Микаил Джаббаров: «Я не хочу давать пессимистичные прогнозы, но…»

«Мы стараемся максимально усилить нашу деятельность по вопросам, относящимся к полномочиям Государственной службы по антимонопольному контролю и контролю над потребительским рынком при Министерстве экономики, и будем продолжать это делать». Об этом, в ходе заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения документов, которые войдут в пакет государственного бюджета на следующий год, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, за последние 12 лет цены на продукты питания во всем мире значительно выросли, и Азербайджан чувствует это по импортируемым продуктам и уровню инфляции.

«Даже продукты, которые производятся в Азербайджане, создают инфляционное давление из-за возможностей экспорта. К сожалению, ошибки ценовой политики приводят к другому опасному исходу - нехватке или отсутствию товара», - сказал министр.

Он отметил, что не хочет давать пессимистических прогнозов, но этой зимой с подобными проблемами столкнутся ряд стран.

«Эта проблема не ограничится продуктами питания, а затронет энергетический рынок и другие области. Это не означает, что у нас есть инструменты, и мы не хотим их использовать. Мы несем полную ответственность за то, какие инструменты мы можем и должны использовать. Но есть факторы, где выбор стоит между плохим и худшим. Естественно, мы должны использовать государственную социальную помощь и другие механизмы соцзащиты, которые могут вывести нас из неприятных ситуаций», - сказал Микаил Джаббаров.