Полиция нагрянула на свадьбы и выявила нарушения

В селах Балакюрд, Тапгарагоюнлу, а также в поселке Йени Вейисли Геранбойского района с нарушением карантинного режима прошли свадебные церемонии. Об этом сообщили haqqin.az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что все свадьбы состоялись с участием более 150 человек, что является нарушением действующего карантинного режима.

Сотрудники полиции провели профилактические беседы с участниками торжеств, напомнили о правилах и составили административные протоколы на организаторов церемонии.