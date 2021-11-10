Китай и США наконец договорились

Спецпредставитель Китайской Народной Республики по климату Се Чжэньхуа заявил, что Пекин и Вашингтон подписали декларацию об активизации работы по преодолению климатического кризиса, сообщает РИА Новости.

«Сегодня вечером Китай и США представили совместную китайско-американскую глазговскую декларацию по активизации работы по климату в 2020-х годах», - сказал представитель официального Пекина.

Он заявил, что, с начала этого года обе стороны провели около 30 виртуальных встреч, а также встречи в Китае и Великобритании.

Отмечается, что декларация предусматривает конкретные меры, которые будут способствовать достижению целей Парижского соглашения по климату.