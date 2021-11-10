Находящийся с визитом в Париже министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Армении Араратом Мирзояном нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Переговоры прошли при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Игоря Ховаева от России, Эндрю Шафера от США и Бриса Рокфея от Франции. Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что в переговорах также принял участие представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

«Министр Джейхун Байрамов представил противоположной стороне позицию Азербайджана по послевоенной ситуации», - добавили в пресс-службе ведомства.