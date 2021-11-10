Франция и США помирились после кризиса с подлодками

«США и Франция начинают новую эру сотрудничества». Об этом во время встречи заявили вице-президент США Камала Харрис и французский президент Эммануэль Макрон, передает Euronews.

Визит представительницы Белого дома призван положить конец кризису в двусторонних отношениях, который был спровоцирован обстоятельствами по программе AUKUS, когда официальная Канберра договорилась с Вашингтоном о сотрудничестве в строительстве атомного подводного флота и разорвала контракт с Францией на поставку субмарин на сумму более 55 миллиардов евро.

Французское правительство расценило такие действия партнеров как «удар в спину». В разгар кризиса Париж отзывал своих послов из США и Австралии. Поворотным моментом стала встреча Эммануэля Макрона с американским президентом Джо Байденом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме. Байден тогда назвал действия США «неловкими» и объяснил произошедшее недопониманием между странами.