Эйнулла Фатуллаев 05:38

Спустя десять лет после краха «арабской весны» Вашингтон выступил с новой утопической идеей «саммита стран демократии». Но ни одна из стран победившей демократии интернационального Востока, примерившего на себе всего за одно столетие феодальную джалабию, насеровскую гимнастерку, игиловскую кольчугу и либеральный костюм, на саммите избранных представлена не будет. Вдохновители освобождения народов Востока – а именно так дуумвират Обамы и Байдена взращивали современную борьбу за демократию, деградировавшую в странах освобожденного Запада до римского императива легализованной однополой любви, провели условный водораздел между демократией и тиранией. Египет с его военно-полевой реставрацией, Тунис с его распущенным парламентом, расчлененная Ливия, сожжённая Сирия и многие другие «освобожденные» народы остались вне саммита «избранных демократий».

Не будет и буревестника «арабской весны» демократической Турции. Хотя Вашингтон усадит в почетном ряду номинальное государство под названием Ирак – жертвенную овцу мирового империализма, наследницу Вавилона, восточную жемчужину, потопленную в крови во имя большого похода на Восток. Страна, превращенная в полигон военных баз и прокси-группировок, правительство которой потеряло контроль над севером и югом государства. Но Ирак, по глубокому убеждению жрецов демократии - страна либерального толка. Что в конечно итоге открыло в парламент путь ксенофобским и террористическим организациям, как «Хашед аш-Шааб». И даже если демократия ставит преграды на пути к завоеванию парламента и правительства, легализованные ею прокси выносят смертные приговоры своенравным премьер-министрам. Почти как в «несостоявшемся государстве» под названием Ливан, который, к слову говоря, тоже посадят за столом «демократических стран». Судьба неожиданно отвернулась от Афганистана. Задержись на несколько месяцев у власти Гани, сбежавший из Кабула с казной разоренной и униженной страны, и Афганистану достался бы уголок на мониторе демократического лаптопа в пространстве Овального кабинета. В эпоху нарастающей геополитической конфронтации за новый передел мира вашингтонские теоретики во имя расширения новой конфигурации коллективного Запада и его сателлитов стали все настойчивее подменять понятие «несостоявшееся государство» на «демократическое устройство». Идеологический догматизм оставляет за современной демократией право на распад и неизменную динамику центробежных сил. Да-да, демократия в умах вашингтонских теоретиков – это непременно слабая власть, рыхлая почва, мягкий пластилин, из которого можно вылепить все что угодно. Мекка империалистической демократии культивирует идею слабой власти на периферии с зависимой экономикой. Слабая власть – это удобный институт для внешних манипуляций, перманентных вмешательств и непременных подсказок в виде настойчивых рекомендаций. Слабая власть – это послушное правительство, которое следует веяниям геополитической конъюнктуры. Что в конечном счете позволяет Вашингтону провозгласить Родриго Дутерте, этого кровожадного диктатора, ярким демократом и включить его в круг почетных борцов за демократию на предстоящем саммите. В Вашингтоне уже позабыли о созданных Дутерте «эскадронах смерти», убивавших людей на улицах Давао без суда и следствия. Еще несколько лет назад любимый журнал Байдена, своего рода манифест западной демократии – «Тайм» на своей глянцевой обложке называл Дутерте «палачом». Но это было всего лишь чертово недоразумение, о котором поспешил позабыть коллективный Запад. Тем более, что сам Дутерте в пылу откровенности во время задушевной беседы с маоистами признал, что «вооружённая борьба как средство достижения перемен в обществе в современном мире является устаревшим методом».

Другое дело – президент Эрдоган, призывающий к построению нового справедливого миропорядка без западной гегемонии. Увы, в Турции правит демократия, оппозиция побеждает на выборах, а самого президента критикуют в эфире общенациональных телеканалов и СМИ. Однако внешнеполитическая доктрина Эрдогана, призванная к укреплению самостоятельной и самодостаточной роли Турции в эпоху новой геополитики, вызывает досаду в Вашингтоне, Париже и Берлине. Турция нарушила заданную ей миссию восточного форпоста. НАТО стало не только продвигаться на Восток без Анкары. Но порой встречать и противодействие «своей Анкары». Турция стала непослушным «больным человеком в НАТО», что лишило ее демократической регалии. С одной стороны Байден призывает предстоящий саммит в поддержку призрачной демократии остановить эрозию политических прав и свобод, а с другой – с бесстыдством, достойным лучшего применения, провозглашает предстоящий саммит Крестовым походом на Россию и Китай. Вашингтон при нынешнем тотальном господстве и диктате транснациональных монополий, этой сложившейся при непосредственном лидерстве США уродливой форме империализма – хищнической борьбы за колонизацию третьего мира, источников сырья и рынков сбыта, объявляет о жажде нового глобального лидерства в пику России и Китая. Байден берет на вооружение хорошо забытое политико-литературное рейгановское клише, объявив Москву и Пекин новой Осью Зла. И не скрывает своих намерений – новая Холодная война призвана нанести удар по двум державам, которые всего лишь посмели потеснить и оспорить глобальное лидерство заокеанской империи.

При этом Байден прибегает к языку шантажа и угроз и в адрес своих сателлитов, прозванных «демократиями». И этим странам надо поскорее претворить в жизнь взятые на себя обязательства, иначе велик риск потери реноме сателлита накануне второго саммита в следующем году. Ведущие правозащитные организации, в первую очередь Freedom House, поспешили задаться справедливым вопросом – а кто же стал измерять уровень демократии и политических свобод в тех или иных странах? Неужто американская «полиархия», чья политсистема может устроить охоту на свободолюбивого президента? Всего лишь год назад в США президента лишили права на свободу выражения и мысли. Трампу запретили писать и выступать, а его сторонников заклеймили, как путчистов. Еще свежи в памяти жестокие видеокадры расстрела свободолюбивой манифестации в Фергюсоне. Расстрел мирной демонстрации, повлекший за собой тотальные репрессии и введение военного положения ошеломили весь старый мир, воспитанный на загнивающих либеральных ценностях. А гражданская казнь Ассанжа в Лондоне? А чудовищный по своей жестокости разгон мирных протестов в Париже и Берлине? Кто определяет меру ответственности и право на подавление политических свобод? Почему в одних странах разгон манифестации называется обеспечением правопорядка и законности, а в других – закручиванием гаек и репрессивной волной? Что является источником этого когнитивного диссонанса в реальности деидеологизированных политических режимов?

И почему в одной стране победа Христианской партии или Ортодоксального Сионистского движения воспринимается в качестве волеизъявления народа, а победа Талибана или Хезболлы интерпретируется, как насильственный захват власти мракобесами?! Получается, что Запад допускает лишь единственную дефиницию демократии, выраженную в культурологическом и религиозном понимании феномена народовластия?! Множество вопросов наталкиваются на прерогативу интересов одной державы, узурпировавшей право на третейский суд. Причем суд происходит не в Гааге, где убили еще одного президента – Слободана Милошевича, а на обломках рухнувшего либерального миропорядка. Россия отчасти права, провозгласив новую инициативу Вашингтона химерой, которая возвращает мир к жестоким и безнравственным канонам канувшей в Лету Холодной войны. Запад не считал и не воспринимал пораженного в правах борца с военной хунтой Пиночета Луиса Корвалана политзаключенным. Потому что Корвалан самоотверженно боролся со ставленником Вашингтона. И одновременно, коллективный Запад вел отчаянную борьбу за права советского диссидента Владимира Буковского, которого провозгласил героем лишь за то, что публицист и правозащитник боролся с ненавистным Вашингтону коммунистическим злом. Зеркальная параллель нашему времени. Забытый всеми Ассанж томится в западной тюрьме и бьется за жизнь, в то время как политзаключенный №1 Алексей Навальный провозглашается на Западе героем нашего времени. Абсолютный и неприкрытый цинизм, аморальная игра с ценностной системой, самонадеянное и бесцеремонное паразитирование на популярных идеях… При этом аргументы и доводы западных политиков не поддаются разумной аргументации!

В Армении разыгрываются судебные спектакли с участием главного претендента на власть, экс-президента Роберта Кочаряна. И власть вопреки логике и законности запрещает Кочаряну покидать страну. Запад молчит. Потому что Кочаряну запрещают выезд в ненавистную Россию. Но премьер-министр Армении вторгается в зал заседаний парламента с целым военным контингентом, который превращает Национальное собрание страны в оплеванную и грязную казарму. Солдаты хватают за волосы женщину-депутата и выволакивают из зала заседаний. Запад молчит. Потому что зло творит ставленник самого Запада. А Байден провозглашает эту страну, скатившуюся в хаос гражданского противостояния и беззакония, отданную на откуп полярным враждующим силам, государством с процветающей демократией. Да, это происходит в то самое время, когда весь мир затаив дыхание с болью в душе, но безучастно наблюдает за драматическими событиями вокруг локомотива геополитической революции на постсоветском пространстве, политзаключенным №1 Михаилом Саакашвили. Экс-президента унижают, избивают, над ним глумятся и делают все для того, чтобы покончить с феноменальным политиком, олицетворяющим демократию на всем постсоветском пространстве. Но при этом Грузия получила почетное место среди избранных демократий мира на саммите Байдена… Животный макиавеллизм выше эфемерных ценностей, а как же? И в это же время Азербайджан, подавший яркий пример консолидации антагонистических политических сил, провластных и оппозиционных движений, объединенных вокруг национального лидера – президента-освободителя и национальной идеи, выстраданной в перманентной многовековой борьбе с экспансионизмом, отвергается Вашингтоном и не получает приглашения на саммит. Хотя завеса пока еще не сорвана, но приподнята, и саммит, призванный в поддержку демократии, в большей мере призван для формирования новой платформы сдерживания разрастающегося геополитического влияния России.