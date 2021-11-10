Турцию хотят сделать виновной в миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши?

По словам представителей турецкого МИД, во время беседы Чавушоглу выразил сожаление по поводу того, что Турцию "пытаются показать как часть проблемы, несмотря на то, что она не является таковой".

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обсудили главы МИД Турции и Польши Мевлют Чавушоглу и Збигнев Рау, сообщает Anadolu.

Отмечается, что министр выразил сожаление по поводу необоснованных обвинений, озвученных в этом контексте против Турции и турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines (THY).

Чавушоглу подчеркнул, что Турция отвергает данные утверждения, и предложил Польше направить в Турцию техническую комиссию для проведения инспекции в рамках кризиса с мигрантами.

В официальном аккаунте МИД Польши в Twitter же говорится, что "Польша и Турция — союзники по НАТО будут работать вместе, чтобы противостоять использованию нелегальных мигрантов... в качестве гибридной атаки против соседей".