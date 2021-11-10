В ближайшее время в мире могут появиться очаги кори, об этом говорится в опубликованном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно документу, одной из основных причин возможной вспышки является снижение темпов вакцинации согласно календарю прививок.

Отмечается, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 более 22 млн младенцев пропустили первую дозу вакцины против инфекции, что на 3 млн больше по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, по оценкам организации ухудшился и эпиднадзор за корью. Количество отправленных в лаборатории образцов стало самым низким за последние несколько лет.

Согласно данным отчета в 2020 году двойную дозы вакцины от кори получили только 70% детей, тогда как для защиты от распространения инфекции доля привитых от инфекции должна составлять 95%.