Ожидается крупная вспышка кори: дети в группе риска отчет воз
В ближайшее время в мире могут появиться очаги кори, об этом говорится в опубликованном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно документу, одной из основных причин возможной вспышки является снижение темпов вакцинации согласно календарю прививок.
Отмечается, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 более 22 млн младенцев пропустили первую дозу вакцины против инфекции, что на 3 млн больше по сравнению с 2019 годом.
Кроме того, по оценкам организации ухудшился и эпиднадзор за корью. Количество отправленных в лаборатории образцов стало самым низким за последние несколько лет.
Согласно данным отчета в 2020 году двойную дозы вакцины от кори получили только 70% детей, тогда как для защиты от распространения инфекции доля привитых от инфекции должна составлять 95%.
Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, характеризующееся высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов и общей интоксикацией.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, только в 2018 году в мире от кори погибло около 140 тысяч человек, большинство из них - дети в возрасте до пяти лет. Корь остается одной из заметных причин детской смертности в развивающихся странах.