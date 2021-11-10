В Тегеране заявили, что ядерная проблема Ирана уже решена

Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери-Кани заявил, что предстоящие переговоры в Вене Совместной комиссии по наблюдению за реализацией СВПД не будут касаться ядерной проблемы, которая уже решена, а будут сосредоточены на выходе США из многосторонней сделки 2015 года и незаконных санкциях, введенных против Исламской Республики Иран, передает parstoday.

Али Бакери-Кани заявил об этом в интервью IRIB после того, как Франция заявила, что переговоры с Ираном должны возобновиться с того места, на котором они остановились.

"У нас нет переговоров по ядерной программе, потому что ядерная проблема была решена в 2015 году в форме соглашения, достигнутого между Ираном и группой "5+1", а именно США, Францией, Британией, Германией, Россией и Китаем", - заявил Багери-Кани.

Ожидается, что Иран и группа "4+1" проведут седьмой раунд переговоров в Вене 29 ноября.