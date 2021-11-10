Инфляция в США выросла до невиданного с 1990 года уровня

Уровень инфляции в США в октябре вырос до 6,2 процента в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем за более чем 30 лет - с ноября 1990 года. Как сообщило 10 ноября Министерство труда в Вашингтоне, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,9 процента. В сентябре рост цен составлял 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает DW.

Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов, а цены на бензин почти на 50 процентов.

По мере восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса потребительские цены выросли во множестве стран. Одной из причин являются проблемы с международными цепочками поставок. В Китае инфляция в промышленной сфере в прошлом месяце достигла уровня 26-летней давности, потребительские цены в Бразилии выросли более, чем прогнозировалось, сообщает агентство Bloomberg. В Германии уровень инфляции в октябре вырос до 4,5 процента в годовом исчислении. Это был самый высокий показатель с 1993 года, как заявило Федеральное статистическое ведомство.