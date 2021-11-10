Валютные резервы Азербайджана превышают 100% годового ВВП
Стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 октября текущего года в 4 раза превышают манатную денежную базу (денежный агрегат М2), говорится в сообщении Центрального банка.
Согласно данным ЦБА, денежный агрегат М2 на 1 октября 2021 года равен 22,4 млрд манатов. Стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются в около 90 млрд манатов.
В сообщении отмечается, что в целом валютные резервы страны достаточны для покрытия 41-месячного импорта товаров и услуг в Азербайджан и эквивалентны выше чем 100% ВВП страны.
Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств Министерства финансов.