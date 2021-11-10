Никол Пашинян: «Если он не устраивает русских, то пусть сами его снимут с должности»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз оказался в неловкой ситуации, на этот раз на него с критикой обрушились студенты и преподаватели Армяно-Российского славянского университета.

Как сообщают армянские СМИ, причиной недовольства послужила информация о возможном снятии с должности Армена Дарбиняна - ректора помянутого учебного заведения.

Согласно данным «Грапарак», ректор не совсем устраивает Москву, и в Кремле отношение к его персоне крайне негативное.