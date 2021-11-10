Никол Пашинян: «Если он не устраивает русских, то пусть сами его снимут с должности»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз оказался в неловкой ситуации, на этот раз на него с критикой обрушились студенты и преподаватели Армяно-Российского славянского университета.
Как сообщают армянские СМИ, причиной недовольства послужила информация о возможном снятии с должности Армена Дарбиняна - ректора помянутого учебного заведения.
Согласно данным «Грапарак», ректор не совсем устраивает Москву, и в Кремле отношение к его персоне крайне негативное.
Отмечается, что во время недавней встречи с одной из официальных армянских делегаций, побывавших в России, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал представителям Армении следующее: «Почему бы вам не уволить Армена Дарбиняна? Он получает деньги из России, но университет превратился в логово для студентов Сороса».
После замечаний со стороны Лаврова за Дарбиняна по указанию армянского премьера взялись сотрудники Службы национальной безопасности Армении, однако попытки очернить репутацию ректора не увенчались успехом.
Студенты и преподаватели университета обрушились с критикой на власти. Ситуация дошла до того, что Никол Пашинян отказался принимать какие-либо меры для смены ректора, заявив, что «если он не устраивает русских, то пусть сами его снимут с должности».