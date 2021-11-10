И бакинские школы пострадали от ураганного ветра

Ураганный ветер, бушующий в Баку, нанес ущерб ряду общеобразовательных школ. Как сообщили haqqin.az в Управлении образования Баку, в результате сильного ветра пострадали здания 11 средних школ.

Были повреждены кровля, окна, фасады и ограждения, специальные конструкции зданий ряда общеобразовательных школ столицы (№№39, 113, 167, 173, 186, 204, 260, 265, 298, 314 и 319). Об этом были проинформированы соответствующие структуры. Последствия урагана будут устранены, как только позволят погодные условия.

Отмечается, что обеспечение безопасности и непрерывности образования является одним из основных факторов.