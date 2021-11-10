Стрельба в доме экс-депутата Армении: убит криминальный авторитет и еще трое

По сведениям издания, в полицию минувшей ночью в 02:5,0 поступил звонок о том, что в одном из домов столичного квартала Канакер раздаются выстрелы.

В Ереване в ходе кровавой разборки убиты 4 человека, в числе которых криминальный авторитет Артур Казарян по прозвищу "Канакерци Туй", сообщает Shamshyan.com.

Полицейские и следователи обнаружили в доме тела двух мужчин, позже выяснилось, что еще два человека скончались по дороге в больницу.

На месте происшествия обнаружены несколько пистолетов, автоматов, гильзы, пули, нож, а также следы крови.

Было установлено, что один из убитых – криминальный авторитет Артур Казарян по прозвищу "Канакерци Туй", а дом, в котором произошла перестрелка, принадлежит одному из бывших депутатов парламента.

Расследование продолжается.