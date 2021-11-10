Азербайджанец назначен замминистра энергетики Украины
В Украине азербайджанец Сафаров Фарид Кямиль оглу назначен заместителем министра энергетики.
Как сообщает kievvlast.com, до этого назначения Ф.Сафаров работал генеральным директором департамента цифровой инфраструктуры транспортных и почтовых услуг в Министерстве инфраструктуры Украины.
Ф.Сафаров родился в сентябре 1991 года в Киеве, однако его семья из азербайджанского города Гянджа. В 2014 году он окончил магистратуру Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «Международное право». В 2015 году обучался по специальности «Международный бизнес» в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.