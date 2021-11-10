Десять штатов США пошли против Байдена
Десять штатов США подали в суд на администрацию Байдена из-за мандата на вакцинацию медицинских работников, передает Reuters.
Генеральные прокуроры Миссури, Небраски, Арканзаса, Канзаса, Айовы, Вайоминга, Аляски, Южной Дакоты, Северной Дакоты и Нью-Гэмпшира совместно подали иск в окружной суд США Восточного округа Миссури в Сент-Луисе.
Десять генеральных прокуроров штата - республиканцев - заявили, что требование администрации Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса миллионов медицинских работников в США усугубит нехватку кадров.
Обращение в суд поступило после того, как глава Белого дома Джо Байден заявил, что мандат на вакцинацию медработников вступит в силу с 4 января.
"Предоставление этого дополнительного мандата медицинским учреждениям и сотрудникам усугубит эту проблему и, вероятно, приведет к закрытию некоторых учреждений, особенно в недостаточно обслуживаемых сельских районах", - заявил генеральный прокурор Канзаса Дерек Шмидт.
В центрах услуг Medicare и Medicaid (CMS) заявили, что 41 процент больниц США уже потребовал вакцинацию своих сотрудников и применение этого мандата ко всем медицинским учреждениям с гарантией, что персонал не может покинуть одно учреждение для поиска работы в другом.