Десять штатов США пошли против Байдена

Десять штатов США подали в суд на администрацию Байдена из-за мандата на вакцинацию медицинских работников, передает Reuters.

Генеральные прокуроры Миссури, Небраски, Арканзаса, Канзаса, Айовы, Вайоминга, Аляски, Южной Дакоты, Северной Дакоты и Нью-Гэмпшира совместно подали иск в окружной суд США Восточного округа Миссури в Сент-Луисе.

Десять генеральных прокуроров штата - республиканцев - заявили, что требование администрации Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса миллионов медицинских работников в США усугубит нехватку кадров.

Обращение в суд поступило после того, как глава Белого дома Джо Байден заявил, что мандат на вакцинацию медработников вступит в силу с 4 января.