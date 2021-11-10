ВОЗ высоко оценила работу Минтруда

В пресс-службе министерства haqqin.az сообщили, что на встрече также присутствовали представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи и региональный технический специалист по реабилитации и инвалидности Европейского регионального бюро Джатхал Морган.

В Министерстве труда и социальной защиты населения накануне состоялась встреча с региональным техническим руководителем по реабилитации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сатишем Мишрой.

Заместитель министра труда и социальной защиты Хидаят Абдуллаев отметил проведенную в стране работу в области реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями. Он подчеркнул, что ведется последовательная работа по расширению возможностей реабилитации для лиц данной категории. За последние два года после капитального ремонта и реконструкции были сданы в эксплуатацию 12 реабилитационных и социальных учреждений, оснащенных современным оборудованием. Ведется подготовка к открытию еще двух реабилитационных центров в регионах.

Х.Абдуллаев сообщил, что сотрудничество с ВОЗ включает формирование базы данных потребностей и предложений по расширению охвата вспомогательными технологиями (средствами реабилитации) для категорий лиц, нуждающихся в этих средствах реабилитации, а также проведение оценивания.

Отмечался и опыт активного сотрудничества с ВОЗ в разработке вспомогательных технологий. В прошлом месяце Азербайджан был одной из четырех стран, доклады по которым включили в повестку дня Регионального консультативного совещания Европейского регионального бюро ВОЗ по вспомогательным технологиям, которое прошло в онлайн-формате с участием 53 стран. Среди 53 стран на повестке дня были Великобритания, Норвегия, Нидерланды и Азербайджан. Это, безусловно, свидетельствует о том, что организация придает большое значение эффективному сотрудничеству с нашей страной в этой области.

В свою очередь, Сатиш Мишра высоко оценил проделанную работу по развитию национальных систем вспомогательных технологий, прогрессивные подходы министерства в этой области, целенаправленную совместную деятельность с ВОЗ.

На встрече были обсуждены вопросы развития системы вспомогательных технологий – средств реабилитации, проведенные за прошедший период года исследовательские работы по формированию базы данных о спросе и предложении данной системы.