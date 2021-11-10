ФСБ раскрыла планы Японии по подготовке нападения на СССР

ФСБ России опубликовала на своем сайте новые, бывшие сверхсекретными документы о подготовке Японии к нападению на СССР во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Обнародованы протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных преступников о планах Японии начать войну против Советского Союза. Документы входят в состав "Особой папки" (документы высшей степени секретности) Главного управления советской военной контрразведки СМЕРШ, хранящейся в Центральном архиве ФСБ.

СМЕРШем были арестованы бывший заместитель военного министра Японии генерал-лейтенант Киедзи Томинага; бывший начальник штаба Квантунской армии и начальник центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации "Кио-Ва-Кай" генерал-лейтенант Мицухару Миякэ; экс-начальник центральной Японской военной миссии в Харбине генерал-майор Шун Акикуса; бывший начальник разведывательного отдела штаба Квантунской армии полковник Сабуро Асада; экс-командующий обороной Квантунского укрепленного района генерал-лейтенанта Кендзо Янагита; бывший начальник главного полицейского управления Маньчжоу-Го Тосио Хосико.