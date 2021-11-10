ФСБ раскрыла планы Японии по подготовке нападения на СССР
ФСБ России опубликовала на своем сайте новые, бывшие сверхсекретными документы о подготовке Японии к нападению на СССР во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.
Обнародованы протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных преступников о планах Японии начать войну против Советского Союза. Документы входят в состав "Особой папки" (документы высшей степени секретности) Главного управления советской военной контрразведки СМЕРШ, хранящейся в Центральном архиве ФСБ.
СМЕРШем были арестованы бывший заместитель военного министра Японии генерал-лейтенант Киедзи Томинага; бывший начальник штаба Квантунской армии и начальник центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации "Кио-Ва-Кай" генерал-лейтенант Мицухару Миякэ; экс-начальник центральной Японской военной миссии в Харбине генерал-майор Шун Акикуса; бывший начальник разведывательного отдела штаба Квантунской армии полковник Сабуро Асада; экс-командующий обороной Квантунского укрепленного района генерал-лейтенанта Кендзо Янагита; бывший начальник главного полицейского управления Маньчжоу-Го Тосио Хосико.
Как следует из протоколов допросов, Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году, по сговору с германским правительством, японцы усилили подготовку к войне, и с этой целью японский генеральный штаб, аналогично плану "Барбаросса", разработал свой план нападения на СССР, носивший условное название "Кантокуэн", обозначающий "особые маневры Квантунской армии.
Особым разделом "Кантокуэн" предусматривалось с началом войны Японии против Советского Союза проведение в широком масштабе террора и диверсий, в частности бактериологической, в расположении войск Красной Армии.
Было предложено включить всех шестерых в список японских военных преступников, подлежащих суду Международного военного трибунала в Токио, но эта идея не была поддержана наверху. В итоге каждый из этой шестерки проходил по отдельному уголовному делу, расследованием которых занимались органы государственной безопасности СССР.