Бывшего директора школы заподозрили в мошеничестве

В прокуратуре города Мингячевир на основании поступивших от граждан жалоб о допущенных правонарушениях возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора городской средней школы №3.

В ходе проведенных следственных мероприятий появились обоснованные подозрения в том, что бывший директор учебного заведения Кямаля Тахирова в период с 2013 по 2019 год, пользуясь своим служебным положением, выплачивала уборщице школы, которая периодически отсутствовала на рабочем месте, заработную плату в размере 5 тысяч манатов.

Кроме того К. Тахирова при организации внеклассных занятий с целью наживы не учитывала число учащихся, фальсифицируя данные о посещаемости.

По данному факту Мингячевирской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение или растрата лицом с использованием служебного положения), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса.