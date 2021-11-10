В Сумгаите вор-домушник жестоко убил пенсионерку

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками прокуратуры и полиции «по горячим следам» было раскрыто тяжкое преступление, совершенное на территории Сумгаита, сообщает сайт Генпрокуратуры.

Так, 9 ноября около 20 часов одной из квартир Сумгаита был обнаружен труп Зулейхи Османовой, 1945 года рождения со следами телесных повреждений.

В городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.