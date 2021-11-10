В Сумгаите вор-домушник жестоко убил пенсионерку
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками прокуратуры и полиции «по горячим следам» было раскрыто тяжкое преступление, совершенное на территории Сумгаита, сообщает сайт Генпрокуратуры.
Так, 9 ноября около 20 часов одной из квартир Сумгаита был обнаружен труп Зулейхи Османовой, 1945 года рождения со следами телесных повреждений.
В городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
В ходе проведенной проверки было установлено, что житель города Сумгаит Ханахмед Рустамов с целью совершения кражи проник в дом Зулейхи Османовой. Обнаружив хозяйку квартиры, злоумышленник ударил ее камнем по голове, а затем задушил.
Ханахмед Рустамов был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. Расследование продолжается.