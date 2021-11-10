Азербайджанские артиллеристы «уничтожили» технику противника видео
В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год подразделения ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы.
В ходе учений, проводимых с целью повышения полевой выучки и практических навыков личного состава, артиллерийские подразделения заняли огневые позиции после вывода в районы сосредоточения.
Отработка управления огнем и других вопросов усовершенствовала знания и умения военнослужащих.
Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, уничтожив цели условного противника прицельным огнем.