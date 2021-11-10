Разрабатывается новое лекарство от коронавируса

В России разрабатывают лекарство для подавления размножения коронавируса, однако результат будет позже, чем препарат на основе антител. Об этом сообщил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой мы тоже работаем", — отметил он.

Ранее он сообщал о том, что в январе начнутся испытания вещества на базе антител для лечения инфицированных SARS-CoV-2.