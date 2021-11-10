Протесты в Ереване: оппозиция пыталась ворваться в здание кабмина видео
Сторонники армянской оппозиции, протестующие против установления Азербайджаном таможенных пунктов на дороге Горис - Кафан, пытались ворваться в здание правительства.
Армянские СМИ сообщают, что полицейские старались оттеснить демонстрантов, не позволяя им подойти вплотную к зданию правительства. Возникла давка, переросшая в потасовку.
Участники акции скандируют "Никол - предатель!" и делают попытки перекрыть движение на площади Республики, но силовики вытесняют их с проезжей части улицы.
Накануне в интервью Общественному телевидению секретарь Совбеза страны Армен Григорян сообщил, что Азербайджан и Армения создадут контрольно-пропускные пункты на автомобильной дороге Кафан – Горис. Пункт, который будет создан на данном участке дороги, проходящей через территорию Азербайджана, станет осуществлять таможенный и пограничный контроль. Армения также планирует создать КПП.