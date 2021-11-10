В Баку эксгумированы могилы 32 шехидов

На основании представленного ходатайства Военной прокуратуры Азербайджана решением Бакинского военного суда от 3 июня 2021 года была организована эксгумация 23 неизвестных могил шехидов и 9 могил на Второй Алее почетного захоронения, сообщает haqqin.az со ссылкой на трест по оказанию гражданских услуг населению при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Баку.

Сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинских криминалистических экспертов были проведены эксгумация и отбор соответствующих образцов для медико-генетического исследования.

В настоящее время с участием Военной прокуратуры республики и соответствующих территориальных прокуратур проводятся необходимые мероприятия по установлению личности захороненных.