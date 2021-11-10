В Беларуси задержали чемпионку мира

Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках белоруска Александра Романовская была задержана в Минске.

По информации белорусских СМИ, спортсменку задержали вчера вечером, когда она возвращалась с тренировки.

Сейчас Александра Романовская находится в Партизанском РУВД г. Минска.

Сообщается, что в августе 2020 года Романовская поддержала протесты и подписала письмо против репрессий и за новые честные выборы, за что была отчислена из сборной Беларуси.