В Беларуси задержали чемпионку мира
Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках белоруска Александра Романовская была задержана в Минске.
По информации белорусских СМИ, спортсменку задержали вчера вечером, когда она возвращалась с тренировки.
Сейчас Александра Романовская находится в Партизанском РУВД г. Минска.
Сообщается, что в августе 2020 года Романовская поддержала протесты и подписала письмо против репрессий и за новые честные выборы, за что была отчислена из сборной Беларуси.