Одним из почетных гостей мероприятия был внук основателя Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмина Расулзаде - Раис Расулзаде. Он поздравил азербайджанский народ с праздником, отметил блестящую победу Азербайджана в карабах ской войне и рассказал об историческом пути национального флага и независимости республики.

Компания AS Group Investment 9 ноября организовала в жилом комплексе Renеssance Palace мероприятие, посвященное Дню Победы и Дню государственного флага, в котором приняли участие официальные гости, семьи шехидов и жители комплекса.

В заключение сын шехида Мехмана Ганбарова, Нурлан Ганбаров, вместе с Шахрияром Имановым исполнили на таре « Карабах шикястяси», посвятив его памяти всех шехидов. Мероприятие завершилось танцем «Джанги» - символа единства азербайджанского народа.

Основанная в 2003 году компания AS Group Investment в настоящее время еще более расширила деятельность. Она занимается строительством, недвижимостью, производством, сельским хозяйством, транспортом и перевозками, а также направлениями HoReCa. AS Group Investment также ведет важную работу по привлечению инвестиций в Азербайджан, заключая крупные международные проекты.

Более подробную информацию об AS Group Investment можно получить на сайте www.asgroup.az.