В Renеssance Palace отметили День Победы и День Флага фото
Компания AS Group Investment 9 ноября организовала в жилом комплексе Renеssance Palace мероприятие, посвященное Дню Победы и Дню государственного флага, в котором приняли участие официальные гости, семьи шехидов и жители комплекса.
Одним из почетных гостей мероприятия был внук основателя Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмина Расулзаде - Раис Расулзаде. Он поздравил азербайджанский народ с праздником, отметил блестящую победу Азербайджана в карабахской войне и рассказал об историческом пути национального флага и независимости республики.
На мероприятии также выступили представители семей шехидов – супруга шехида Ниязи Искендерова, Кенуль Искендерова, супруга шехида Мехмана Ганбарова, Хураман Ганбарова, которым компания AS Group подарила квартиры.
В художественной части мероприятия выступили заслуженный артист Шахрияр Иманов и коллектив Государственного ансамбля танца.
В заключение сын шехида Мехмана Ганбарова, Нурлан Ганбаров, вместе с Шахрияром Имановым исполнили на таре «Карабах шикястяси», посвятив его памяти всех шехидов. Мероприятие завершилось танцем «Джанги» - символа единства азербайджанского народа.
Основанная в 2003 году компания AS Group Investment в настоящее время еще более расширила деятельность. Она занимается строительством, недвижимостью, производством, сельским хозяйством, транспортом и перевозками, а также направлениями HoReCa. AS Group Investment также ведет важную работу по привлечению инвестиций в Азербайджан, заключая крупные международные проекты.
Более подробную информацию об AS Group Investment можно получить на сайте www.asgroup.az.