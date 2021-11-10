По Австралии ударило более миллиона молний за сутки

Над центральными и восточными районами Австралии за сутки зафиксировано более миллиона молний сообщает телеканал 9News.

Отмечается, что во время грозы, бушевавшей над большей частью территории страны, синоптики насчитали 1,37 миллиона разрядов молний как между облаками, так и между облаками и землей.

В результате сильнейшего за последние 20 лет ливня в некоторых районах Австралии затоплены дороги, реки вышли из берегов.

Сообщается, что грозовой фронт протянулся на 2,5 тысячи километров - от Северной территории до юго-востока штата Квинсленд.