Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не стал комментировать решение Европейского суда по правам человека по иску экс-президента страны Михаила Саакашвили, сообщает «Спутник Грузия».

«Я воздержусь и не хочу делать широкого комментария по этому поводу. Это не моя прерогатива. Министр юстиции в ближайшие часы сделает заявление», - сказал Гарибашвили.

Он также отметил, что больше не будет говорить о заключенных, так как в стране много проблем и он сконцентрирован на этих вопросах.

Напомним, что ранее адвокаты Михаила Саакашвили подали иск в Европейский суд по правам человека. В своем ответе ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили, а также призвали Саакашвили прекратить голодовку.