Турция начнет серийный выпуск ударных истребителей пятого поколения в 2028 году

Истребитель TF-X, который будет готов в 2022 году, поступит в серийное производство в 2028 году. Об этом заявил в эфире телеканала CNN TÜRK гендиректор компании Темель Котиль, передает ТАСС.

Сообщается, что турецкая аэрокосмическая компания TAI (Turkish Aerospace Industries) в 2022 году завершит работу над проектом истребителя пятого поколения TF-X и в 2028 году намерена перейти к серийному производству.

Он отметил, что 18 марта 2023 года этот самолет запустит свои двигатели. "Над проектом трудится тысяча инженеров, и мы сейчас смогли выйти на этап производства. К 2028 году планируем начать серийный выпуск. Это самолет технологий 2020-х годов", - добавил он.