Euronews, офис которого расположен во французском Лионе, опубликовал твит, оскорбляющий основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка.

Так, на своей странице в Twitter Euronews написал следующее: «Основатель Турецкой Республики Гази Мустафа Кемаль Ататюрк скончался ровно 82 года назад - 10 ноября 1938 года от цирроза печени, вызванного алкоголем».

Турецкие СМИ и пользователи Сети выразили бурю негодования в связи с подобной формулировкой смерти «отца нации».