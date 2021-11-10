Euronews оскорбил Ататюрка, но затем удалил пост и извинился ФОТО
Euronews, офис которого расположен во французском Лионе, опубликовал твит, оскорбляющий основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка.
Так, на своей странице в Twitter Euronews написал следующее: «Основатель Турецкой Республики Гази Мустафа Кемаль Ататюрк скончался ровно 82 года назад - 10 ноября 1938 года от цирроза печени, вызванного алкоголем».
Турецкие СМИ и пользователи Сети выразили бурю негодования в связи с подобной формулировкой смерти «отца нации».
«Euronews сделал вскрытие и достоверно установил, что причиной смерти был цирроз, вызванный алкоголем?», - негодуя вопрошают пользователи Сети.
Есть люди, которые никогда в жизни не употребляли алкоголь и умерли от цирроза печени. Основная причина цирроза - печеночная недостаточность, а ее источником чаще всего является гепатит. Эта болезнь часто наблюдалась у солдат на фронте в начале 1900-х годов, которые сражались против захватчиков в тяжелых условиях. Солдаты порой недоедали и жили неделями в сырых окопах, что приводило к печеночной недостаточности.
После резкой реакции на этот скандальный пост Euronews удалил твит и извинился.