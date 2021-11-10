Саудовская Аравия может закупить российские С-400
«Поставки зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Саудовскую Аравию возможны, этот вопрос обсуждался, и шансы на реализацию такого контракта сохраняются», - заявил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО «Алмаз – Антей» Вячеслав Дзиркалн, передает Интерфакс.
Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что Саудовская Аравия может закупить российские комплексы ПВО для отражения атак дронов, с которыми не справляются имеющиеся у неё вооружения производства США.