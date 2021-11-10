Глава BP на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня генерального исполнительного директора BP Бернарда Луни, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня генерального исполнительного директора BP Бернарда Луни, сообщает официальный сайт главы государства.
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