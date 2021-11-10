Чавушоглу: «Победа Азербайджана открыла путь к миру и стабильности в регионе»

Турция выступает за устранение всех преград на пути сотрудничества тюркоязычных стран. Об этом, обращаясь к участникам VIII заседания глав дипломатий стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

В своей речи дипломат вновь поздравил Азербайджан с победой в 44-дневной Отечественной войне и выразил удовлетворение итогами председательства Баку в организации.

«Победа Азербайджана открыла путь к долгосрочному миру и стабильности в нашем регионе», - сказал турецкий министр. По его словам, в повестке предстоящего саммита лидеров Тюркского совета значатся важные вопросы.

«В первую очередь будет обсуждаться статус наблюдателя Туркменистана в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Это позволит организации охватить все тюркоязычные государства», - сказал Чавушоглу.

Кроме того, того планируется изменить название организации на Организацию тюркских государств и обновить устав Совета аксакалов Тюркского совета. Также ожидается, что будет уверждена Концепция-2040, подготовленная по инициативе первого президента Казахстана, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева.