Азербайджанские воры в законе облюбовали Украину

В Украину воры в законе, внесенные сейчас в санкционные списки, прибывали в основном из трех стран - РФ, Азербайджана и Армении. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге по итогам заседания СНБО, передает Укринформ.

"Речь идет о более чем 500 ворах в законе, им запрещен въезд на территорию Украины. Это люди, которые, как вы знаете, особенно после начала войны 2014 года массово въезжали в Украину с территории РФ и других стран", - сообщил глава МВД.

По его словам, 56 граждан прибыли из России, 24 - из Азербайджана, 9 - граждане Республики Армения.