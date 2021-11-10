Кремль заявил о непричастности к ситуации на польско-белорусской границе

«Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши, но пытается прилагать усилия к разрешению ситуации». Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, даже если какие-то авиакомпании перевозят мигрантов в Белоруссию, это не противоречит никаким международным нормам.

Ранее Польша предложила вести санкции против российского авиаперевозчика «Аэрофлот». Пресс-секретарь МИД страны Лукаш Ясина заявил, что располагает информацией о вовлеченности авиакомпании в миграционный кризис на польско-белорусской границе.