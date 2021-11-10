Украинские правоохранители 10 ноября депортировали 33-летнего гражданина Азербайджана на родину. Мужчина попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны как криминальный авторитет. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

В ведомстве указывают, что мужчина входит в семейное окружение одного из воров в законе. Он якобы имел связи в криминальной среде. Это позволяло азербайджанцу контролировать деятельность этнических преступных групп, специализировавшихся на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах.