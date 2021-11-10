Коронавирус в Грузии и Армении: свыше 110 умерших за сутки

Число зараженных коронавирусом в Армении по состоянию на 11 ноября увеличилось на 1 482, составив 325 521 человек, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 36 человек.

В Грузии за последние 24 часа выявлено 4 563 новых случаев инфицирования. Общее количество подтвержденных случаев заболевания, выявленных с момента вспышки пандемии COVID-19 в стране, составляет 771 381.

Накануне от коронавируса скончались 77 человек. С момента распространения пандемии умерли 10 739 пациентов, чьи тесты на COVID показали положительный результат.