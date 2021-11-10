Джавад Шабири, автор haqqin.az 14:01

Как сообщал ранее haqqin.az, в Иране Ахмад Масуд-младший встретился с Верховным лидером Али Хаменеи, который призвал Фронт национального освобождения, лидером которого является Масуд-младший, попробовать прийти к компромиссу с талибами, дабы найти выход из афганского кризиса. И ничего в этом визите странного бы не было. Масуд-младший сейчас в увлекательном и творческом поиске спонсоров для своего Фронта национального освобождения (ФНО), а потому готов идти на контакт с любым, кто потенциально может дать копеечку, цент или риал на «святое дело» борьбы с «Талибаном». Но, как говорится в известной поговорке: «В этом вопросе есть нюансы». Все дело в том, что, как заявил иранский МИД, младший Масуд приехал договариваться о возобновлении экспорта электроэнергии из Ирана в Афганистан. И самое примечательное в этом сообщении заключается в том, что данный визит был… согласован с Кабулом! То есть - с талибами!

Автор этих строк думал, что его уже трудно чем-то удивить. Но перед нами шокирующая информация: публично смертельно враждующие между собой «Талибан» и ФНО, оказывается, действуют совместно. В благородном деле стабилизации ситуации в Афганистане. Не по чину Масуду-младшему договариваться о поставках электроэнергии в страну. Нет у него таких полномочий, и не может он предоставить гарантии оплаты, весь бюджет ФНО таких затрат не потянет. Собственно, и у талибов денег нет, но у них есть нечто другое, что может заинтересовать Иран — позиция по шиитам-хазарейцам. И вот такое «неожиданное» совпадение: Масуд-младший договаривается в Мешхеде с иранскими чиновниками об электроэнергии, а спустя сутки талибы объявляют, что Карим Халили, Мохаммад Мохакек и Садик Мудабир, влиятельнейшие лидеры хазарейской общины, сотрудничавшие с оккупационной администрацией и американской марионеткой Гани, «подлежат всеобщей амнистии и имеют право жить в своей родной стране, не опасаясь репрессий». Причем объявивший об этом Маулави Абдул-Кабир, заместитель премьер-министра «Талибана» по политическим вопросам, лично гарантирует им безопасность. По сути, Масуд-младший сыграл роль посредника в переговорах между Тегераном и Кабулом, причем — Кабулом талибов. Интересный такой непримиримый борец с «Талибаном» получается.