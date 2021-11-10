Агенты США испытывают трудности при сборе данных в Китае

«Нехватка высококачественных разведданных о ближнем окружении председателя Китая Си Цзиньпина нервирует высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена, которые стремятся предугадать следующие шаги Пекина», - заявляют нынешние и бывшие представители властей, которые просматривали наиболее засекреченные разведывательные доклады США, передает South China Morning Post.

Согласно данным издания, Китай становится все более сложной целью для спецслужб США. При этом ранее американскую администрацию застали врасплох такие события, как усиление Пекином контроля над Гонконгом, наращивание китайского военного присутствия в Южно-Китайском море, ограничения в отношения расследования истоков пандемии COVID-19, активизация хакерских атак против противников Китая.

Отмечается, что среди трудностей, с которыми приходится иметь дело разведке США, фигурирует урон, нанесенный американским разведывательным сетям еще до прихода к власти Си Цзиньпина, когда не менее десятка информаторов Вашингтона были казнены, а другие попали в тюрьму. Также ситуацию усугубляют нехватка специалистов по китайскому языку и развитые системы слежения в Китае, включая уличные камеры и современные программы по распознаванию лиц.