Японские ученые успешно испытали вакцину от ВИЧ на обезьянах

Японские ученые Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания успешно завершила испытания вакцины от ВИЧ, проводимые на макаках-крабоедах, сообщает Курсор.

В организм животных был введен полноценный вирус, вызывающий синдром иммунодефицита. Шестеро из семи макак не заболели, а результаты тестирования не выявили вирус в их организме.

Исследователи планируют в течение ближайших пяти лет приступить к проведению клинических испытаний вакцины с участием людей.

Несмотря на то, что ВИЧ уже не считается смертельно-опасным вирусом, специализированные противовирусные препараты не способны убить инфекцию.