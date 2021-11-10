Лукашенко пригрозил закрыть газ Европе
Президент Беларуси Александр Лукашенко порекомендовал Европе думать, прежде чем грозить стране новыми санкциями и закрытием границ. Об этом он сказал на совещании в Минске, передает госагентство БелТА.
«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом», - сказал он.
Обращаясь к западным странам, Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.
«А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем», - заявил белорусский лидер.
Он также отметил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, а в последнее время объемы транзита газа из России в Европу значительно увеличились.
«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить», - заключил Александр Лукашенко.