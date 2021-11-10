Лукашенко пригрозил закрыть газ Европе

Президент Беларуси Александр Лукашенко порекомендовал Европе думать, прежде чем грозить стране новыми санкциями и закрытием границ. Об этом он сказал на совещании в Минске, передает госагентство БелТА.

«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом», - сказал он.

Обращаясь к западным странам, Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.

«А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем», - заявил белорусский лидер.