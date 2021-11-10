Часть стрелкового вооружения, поставляемого Ираном повстанцам проиранского движения «Ансаруллах» в Йемене, незаконно вывозится в Сомали. Об этом говорится в докладе «Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности» (GI-TOC), передает Anadolu.

Согласно данным организации, оружие иранского производства ввозится в Сомали через район Путлэнд.

«Глобальная инициатива за последние 8 месяцев задокументировала более 400 незарегистрированных единиц оружия в 13 регионах Сомали. Это следы йеменского конфликта в Сомали», - говорится в документе.

Отмечается, что это первый случай контрабандного ввоза в Сомали оружия как части процесса торговли оружием между Ираном и Йеменом.