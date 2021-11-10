Благополучная Дания: коронавирус вернулся. Страны Балтии: COVID отступает наша корреспонденция
Дания, как первая в Евросоюзе страна еще в августе отменившая ковид-сертификаты, а в сентябре снявшая все ограничения на активность в повседневной и общественной жизни, которой стали завидовать другие страны, вновь оказалась под ударом пандемии. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен объявил о возвращении в обиход ковид-сертификатов и признании вновь COVID-19 болезнью, угрожающей обществу и способности системы здравоохранения страны противостоять ей.
- Мы имеем сейчас больше случаев заражения и госпитализированных больных, чем за тот же период прошлого года, - сказал премьер, обосновывая возврат к ограничениям, о которых общество уже стало забывать. При этом премьер обвинил во всплеске инфекции ту «малую группу (общества), кто пренебрег эпидемией».
- Последние, те, кто не вакцинировался, должны мобилизоваться и принять вакцину, - убеждал М.Фредериксен.
Формально возврат сертификатов для посещения кафе, ресторанов, мероприятий в помещениях закрытого типа более чем для 200 человек или 2000 на открытом воздухе должен принять парламент в ближайшие дни. Таким образом, Дания возвращается в объятия коронавируса и связанных с ним ограничений. Подобную рекомендацию высказала ранее Эпидемиологическая комиссия экспертов. Нет сомнения, что парламент примет такое решение.
От использования сертификатов будут освобождены лица младше 16 лет, а срок действия такого вида пропуска вновь составит шесть месяцев.
Именно законопослушность датчан ранее дала эффект исчезновения коронавируса. А потому сразу после пресс-конференции премьера число записавшихся на вакцинацию составило рекордную цифру в 11 тысяч человек.
Хотя еще недавно сообщалось, что Дания принадлежит к странам с самым высоким уровнем вакцинации — 75,3 процента взрослых и детей от общего числа населения. Но вот уже на протяжении нескольких дней здесь отмечается высокий рост новых случаев инфекции Covid-19. Так, 2 ноября был побит рекорд по заболеваемости этого года — зарегистрировано 2 тысяч 740.
В странах Балтии продолжается четвертая волна коронавируса. В Литве все еще отмечается более 3 тысяч заболевших в сутки. Правительство вводит новые ограничения. Так, будет введен «паспорт возможностей» (тот же ковид-пропуск) для детей с 12 лет. С 1 декабря всем школьникам предписано носить защитные маски. Эксперты полагают, что пик волны пандемии еще не пройден и может прийтись на рождественско-новогодние праздники. В Эстонии, где каждый день число заболевших при населении чуть более 1 миллион 300 тысяч фиксируется на уровне более 1300 в сутки, с целью приостановить распространение инфекции ограничения продлены до 10 января. Одна из мер стимулирования к вакцинации - смещение так называемых антиваксеров в больницах на получение плановых операций в конец очереди. Говорить об эффективности таких мер пока рано, но, тем не менее, кривая роста стала снижаться.
Надо отметить, что в соседней Латвии число заболевших после всплеска заболеваний двумя неделями раньше тоже медленно стало снижаться, а уровень вакцинации резко повысился, до 80 тысяч прививок в неделю. Кстати, по уровню вакцинации Латвия резко вырвалась вперед, опередив Грецию, а также почти все страны Восточной Европы. Этот показатель составляет свыше 65,15 процента. В Литве — 67,99 процента. Между Латвией и Литвой в рейтинге находятся Австрия и Кипр.
С 15 ноября правительство Латвии отменяет локдаун и комендантский час, здесь возвращают льготы на проезд в транспорте разным категориям лиц, в школы и институты вернутся школьники и студенты. Снова заработают магазины непродовольственного профиля. Однако это не значит, что все ограничения будут отменены. Сохранятся требования дистанции, ношения масок в публичных местах. Для невакцинированных будут недоступны кафе, рестораны, магазины непродовольственной сферы и массовые мероприятия.
Словом, «качели» пандемии все еще не остановлены. Но надежда, как известно, умирает последней.