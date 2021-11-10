Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 14:23

Дания, как первая в Евросоюзе страна еще в августе отменившая ковид-сертификаты, а в сентябре снявшая все ограничения на активность в повседневной и общественной жизни, которой стали завидовать другие страны, вновь оказалась под ударом пандемии. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен объявил о возвращении в обиход ковид-сертификатов и признании вновь COVID-19 болезнью, угрожающей обществу и способности системы здравоохранения страны противостоять ей. - Мы имеем сейчас больше случаев заражения и госпитализированных больных, чем за тот же период прошлого года, - сказал премьер, обосновывая возврат к ограничениям, о которых общество уже стало забывать. При этом премьер обвинил во всплеске инфекции ту «малую группу (общества), кто пренебрег эпидемией». - Последние, те, кто не вакцинировался, должны мобилизоваться и принять вакцину, - убеждал М.Фредериксен.

Формально возврат сертификатов для посещения кафе, ресторанов, мероприятий в помещениях закрытого типа более чем для 200 человек или 2000 на открытом воздухе должен принять парламент в ближайшие дни. Таким образом, Дания возвращается в объятия коронавируса и связанных с ним ограничений. Подобную рекомендацию высказала ранее Эпидемиологическая комиссия экспертов. Нет сомнения, что парламент примет такое решение. От использования сертификатов будут освобождены лица младше 16 лет, а срок действия такого вида пропуска вновь составит шесть месяцев. Именно законопослушность датчан ранее дала эффект исчезновения коронавируса. А потому сразу после пресс-конференции премьера число записавшихся на вакцинацию составило рекордную цифру в 11 тысяч человек. Хотя еще недавно сообщалось, что Дания принадлежит к странам с самым высоким уровнем вакцинации — 75,3 процента взрослых и детей от общего числа населения. Но вот уже на протяжении нескольких дней здесь отмечается высокий рост новых случаев инфекции Covid-19. Так, 2 ноября был побит рекорд по заболеваемости этого года — зарегистрировано 2 тысяч 740.