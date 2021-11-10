Пашинян заявил, что из Кафана в Ереван армяне будут добираться не через Азербайджан

Фархад Мамедов, отдел информации 14:24

Как уже сообщал ранее haqqin.az со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, минувшей ночью в 00.00 на части дороги Горис - Кафан, проходящей через Губадлинский район Азербайджана, начал функционировать таможенно-пограничный пункт Азербайджана. «Сегодня (вчера, 10 ноября - ред.) азербайджанская сторона проинформировала армянскую сторону о том, что с 00.00 начнутся таможенные и пограничные процедуры на дороге Горис - Кафан, то есть будет установлен контрольно-пропускной пункт», - сказал Григорян. По его словам, армянская сторона также предпримет ответные шаги и разместит свой таможенный пункт и что работа в данном направлении уже началась. Григорян утверждает, что уже готова альтернативная часть дороги Горис - Кафан, проходящей через Азербайджан, - участок Кафан - Татев, по которому можно ехать как в Горис, так и в Ереван. «Это означает, что у Армении есть безопасный альтернативный маршрут как для автомобилей, так и грузоперевозок», - заявил Григорян.

Отметим, что после того, как в декабре прошлого года Азербайджан восстановил свои государственные границы в направлении Зангилан - Губадлы, еще одна часть дороги Горис - Кафан перешла под контроль Азербайджана. Однако до строительства альтернативной дороги азербайджанская сторона разрешила гражданам Армении передвигаться по ней беспрепятственно, то есть без прохождения таможенных и пограничных процедур. С августа этого года ситуация стала меняться. Сначала, обнаружив незаконные грузовые перевозки в Карабах, которые предпринимали иранские грузовые автомобили, азербайджанская сторона установила на дороге Горис - Кафан полицейский пост, после чего в соответствии с требованиями законодательства о транзитных грузоперевозках стала взимать дорожный налог с иранских транспортных средств. В результате иранская сторона вынуждена была прекратить транспортировку грузов в Карабах по Лачинскому коридору, и иранские фуры, перевозившие товары в Армению, стали использовать грунтовую дорогу Кафан - Татев. А теперь Азербайджан размещает контрольно-пропускной пункт на дороге Горис - Кафан, и в этой ситуации непонятно, как граждане Армении будут пользоваться этой дорогой, поскольку иностранным гражданам для пересечения границы необходимо иметь визу. Либо нужны двусторонние соглашения в рамках СНГ. А учитывая то, что между Азербайджаном и Арменией нет дипломатических отношений, граждане Армении не смогут пользоваться этим маршрутом. И вообще неразумно ехать из одного города в другой через таможенную границу другой страны, то есть Азербайджана, а значит граждане Армении будут использовать альтернативный маршрут по территории своей страны. Хотя пока неясно, действуют ли введенные с прошлой ночи законные таможенно-пограничные процедуры для граждан Армении в связи с использованием части дороги Горис - Кафан, проходящей через Губадлы.