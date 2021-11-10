Снявшего скандальное видео в больничном туалете Евлаха вызвали в полицию

Мужчина, который снял на видео, как пациенты попадают в кабинет врача в Евлахской районной больнице через туалет, утверждает, что на него было оказано давление со стороны полиции.

Сестра снимавшего видео человека сообщила, что вчера ее брата вызвали в отдел полиции Евлахского района и потребовали извиниться перед врачом: “Мобильный телефон у него тоже отобрали. И денег требовали”.

В МВД сообщили журналистам, что в связи с данным инцидентом в полицию поступила официальная жалоба от главврача Евлахской районной больницы. Отмечается, что гражданин был приглашен в Евлахский районный отдел полиции для выяснения деталей жалобы и дачи показаний. "Утверждение гражданина, что от него потребовали извиниться и другие его претензии абсолютно необоснованны. Такого не было. В настоящее время в отделе общественной безопасности районного отдела полиции продолжается расследование по этому поводу", - сказали в ведомстве.